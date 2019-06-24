الحسن العيد يدخل التاريخ وموريتانيا تسقط برباعية أمام مالي

سقط المنتخب الموريتاني لكرة القدم في أول مباراة في تاريخه في منافسة كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها برباعية مقابل هدف واحد في منافسة كأس أمم إفريقيا.

وتمكن اللاعب الحسن العيد من دخول تاريخ المنتخب الموريتاني بتسجيله أول أهداف المرابطون في تاريخ مشاركاته في منافسة كأس امم إفريقيا.

وشهدت هذه المباراة تسجيل العديد من الاهداف الجميلة من جانب المنتخب المالي عن طريق عبد الله ديابي بتسديدة صاروخية منخارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى تسديدة تراوري في من بعج 25 متر والتي غالطت الحارس الموريتاني.