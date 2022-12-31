قناة النهار الحصاد الأمني: جهود عسكرية وأمنية .. 2022 سنة التحديات بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 19:18 شارك غرِّد أرسل 25 0 الحصاد الأمني: جهود عسكرية وأمنية .. 2022 سنة التحديات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rx6b4 اقرأ أيضا طالع هابط: تحية للأسود وحماة الوطن. وهذه رسالة لكل من يتجرأ على الجزائر قناة النهار 18 ديسمبر برنامج toutes options: المناولة و رفع نسب الإدماج رهان صالون الإنتاج الوطني قناة النهار 24 ديسمبر "رمطان لعمامرة : "تُعتبر الجزائر قطبا رائدا في العلاقات الدّولية قناة النهار 11 ديسمبر نصر الدين قمريش: الدولة أعطت كامل الإمكانيات لإنجاح "الشان" والمشكل يبقى في الكفاءات والترويج قناة النهار 24 ديسمبر "يحيى طبيش: "في الواقع يعرفوني اكثر من المواقع لهذا السبب قناة النهار 15 ديسمبر النهار breakfast .. مع الشاف وسام قناة النهار 14 ديسمبر تساؤلات: ثمار الرئيس تبون تتحقق كواقع ملموس في عامها الثالث قناة النهار 14 ديسمبر أجواء باردة ليلة اليوم على هذه المناطق قناة النهار 17 ديسمبر خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع قناة النهار 16 ديسمبر النهار ترندينغ: كريستيانو رونالدو يودع المونديال بالدموع وعشاق الكرة يتعطافون معه قناة النهار 11 ديسمبر