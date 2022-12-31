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الحصاد الأمني: جهود عسكرية وأمنية .. 2022 سنة التحديات

بقلم النهار أونلاين
الحصاد الأمني: جهود عسكرية وأمنية .. 2022 سنة التحديات
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الحصاد الأمني: جهود عسكرية وأمنية .. 2022 سنة التحديات

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