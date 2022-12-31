قناة النهار الحصاد الإجتماعي: 2022سنة الإنفراج .. هذا أهم ما تحقق بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 19:21 شارك غرِّد أرسل 48 0 الحصاد الإجتماعي: 2022سنة الإنفراج .. هذا أهم ما تحقق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HdEtq اقرأ أيضا مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 18 ديسمبر الفرصة الثانية " كمال "bourvil".. يكشف كيف دخل لعالم العصـ.ـابات وإصابته بطلقات نـ.ـارية قناة النهار 16 ديسمبر وزير التربية: خريجو المدراس العليا للأستاذة لهم الألوية في التوظيف قناة النهار 15 ديسمبر كمال بلجود: الجزائر تسعى إلى شراء 15 طائرة جديدة والمفاوضات ستنطلق قريبا قناة النهار 29 ديسمبر الوزير الأول يحل بواشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية 2 على مدار 3 أيام قناة النهار 13 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" إنتاج الأدوية والأنسولين في الجزائر مفخرة ويجب إعادة إحياء مجمّع صيدال قناة النهار 13 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي كان متميز في وسط الميدان ولم يشكل اي خطورة على الارجنتين قناة النهار 13 ديسمبر إسترجاع النسيج الصناعي الجزائري.. مسيرة ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر طاولة لبيع الفواكه وسط الطريق السريع ثير الجدل وبئر صدقة جارية في مالاوي على الشيخ أبو عبد السلام قناة النهار 18 ديسمبر أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر