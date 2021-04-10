“الحصن المتين” يدعو للتحقيق في فوضى الاستمارات ويحذر من “ثورة مضادة”

حذر تجمع “الحصن المتين” من “فوضى في سحب الإستمارات”، ودعا لفتح تحقيق في الأمر، بالعديد من الولايات.

ولفت “الحصن المتين”، وهو ائتلاف مشكل من مئات الجمعيات وفواعل في المجتمع المدني إلى “تجوال استمارات الترشح في الساحات العامة بلا رقيب”.

وطالب تجمع “الحصن المتين”، في بيان أصدره أمس، العدالة بالتحرك للتحري في الميدان على هذه الظاهرة المشبوهة.

وشدد أصحاب البيان إلى العمل على التحقيق في الأمر بما يحقق كل الوضوح للعملية الانتخابية القادمة، ليكون الفصل فيها للصندوق.

ووجه “الحصن المتين” أصابع الاتهام فيما يحدث إلى “أيادي قديمة تعودت على الصيد في الماء العكر، واستعمال المال الفاسد”.

وفي هذا الإطار، قال بيان “الحصن المتين” إن تلك الأيادي “تحاول تعميم الرداءة وإدخال عناصر التشويش والتشويه على العملية الانتخابية”.

كما حذر “الحصن المتين” من ثورة مضادة يحاول أصحابها الالتفاف على كل حركة تغيير، من خلال ضرب الديناميكية الجديدة والتشكيك في جدية الوعود التي قدمها الرئيس.

وقال بيان تجمع “الحصن المتين” إن “ثقتنا لا تشوبها شائبة في قدرة العدالة ونزاهتها، على تأمين التحضير لهذا الاستحقاق وإنجاحه، ضمن التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية، وتعهداته منذ انتخابه”.

ودعا البيان أيضا الجزائريين إلى “التسلح بالحذر والوعي، والتجند بكل شجاعة والعمل على إنجاح الاستحقاقات دون خضوع للفاسدين”.