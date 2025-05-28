الحصول على تأشيرة شنغن..هذه مرتبة الجزائر

أظهرت الإحصائيات الأخيرة، أن الصين وتركيا والهند، تصدرت قائمة الجنسيات صاحبة أكبر عدد من طلبات الحصول على تأشيرة شنغن هذا العام.

وجاءت الجزائر في المرتبة السادسة عالميا والثانية عربيا من حيث طلبات الحصول على فيزا شنغن. وهذا بمعدل 544634 طلب.

وتعكس هذه الأرقام اهتمامًا قويًا بالسفر إلى أوروبا من آسيا وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج. مع دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتتمتع بعض البلدان المدرجة في هذه القائمة، على غرار المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بإمكانية الوصول إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة لمواطنيها.