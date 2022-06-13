قناة النهار الحصول على معدل أعلى.. أهم أسباب إعادة إجتياز المترشحين الأحرار للبكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2022 - 22:41 تربية شارك غرِّد أرسل 23 0 رابط دائم : https://nhar.tv/6gwO3 اقرأ أيضا شوفو حكايتي: الطفل وائل.. مخترع بعمر الزهور يصنع مستقبل الجزائر قناة النهار 01 جوان "محافظ الألعاب المتوسطية :" ديجي سنايك مايقدرش يقوم بالإفتتاح في وهران قناة النهار 11 جوان جزائريون: موسيقى الراب.. معلقات الجيل الجديد قناة النهار 30 ماي طالع هابط: النوي يشيد بموقف الجزائر بعد قطع العلاقات مع إسبانيا .. لي يخلط فينا يدير حسابو قناة النهار 09 جوان طيب معانا : كسكس بالسردين وكيش بالتونة وتحلية رائعة قناة النهار 29 ماي مترشحو البكالوريا لشعبة اللغات الأجنبية متفائلون في أول ايام الإمتحان قناة النهار 12 جوان قسنطينة: الإقامة عين الباي 3 تتوج كأحسن إقامة جامعية في الوطن قناة النهار 24 ماي الوادي: الكشف على إنتحال صفة لأحد المترشحين وتم تطبيق الإجراءات القانونية قناة النهار 08 جوان الجيش الوطني الشعبي يدعم مبادرة لم الشمل قناة النهار 10 جوان تربية: مقويات الذاكرة تستهوي المقبلين على شهادة البكالوريا .. الحذر واجب قناة النهار 30 ماي