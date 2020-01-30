الحصيلة السنوية لنشاطات الشرطة التابعة بالجنوب الشرقي في ورقلة سنة 2019

عالجت مصالح الشرطة التابعة لناحية الجنوب الشرقي عبر كامل إقليم اختصاص العديد من القضايا في مجال مكافحة الجريمة وقضايا أخرى.

وفي مجال الشرطة القضائية، تم احصاء 19 قضية قتل وتوقيف 40 متورط، و38 قضية محاولة قتل مع توقيف 43 متورط.

و2946 قضية ضرب وجرح عـمـدي وتوقيف 3137 متورط.

و177 قضية تتعلق بانتهاك حرمة مسكن، إلى جانب 5912 قضية سرقة تورط فيها 3997 شخص، و595 قضية تحطيم أملاك الغير تورط فيها 505 شخص.

وتفكيك 126 جمعية أشرار مع توقيف 414 شخص.

وفي إطار مكافحة الجرائم المالية والإقتصادية عالجت المصالح 13 قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية، و22 قضية تتعلق بمخالفة التشريع الجمركي.

و33 قضية تتعلق بالتهرب الضريبي، و48 قضية تتعلق بتزوير الوثائق، و15 قضية تتعلق بتزوير النقود.

و77 قضية نصب وإحتيال، و3 قضايا تتعلق بمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

أما بمجال مكافحة جرائم التهريب تم معالجة 108 قضية مع توقيف 123 متورط .

وفيما يتعلق بمجال مكافحة ظاهـرة الاستعمال السلبي للأنترنت، عالجت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية خلال الموسم الفارط 401 قـضـية متعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، السب والتهديد بإستعمال شبكة الانترنت، الإحتيال عبر الأنترنت.

وقضايا خاصة بالمساس بالآداب عبر الأنترنت والإبتزاز.

وفي مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم حجز 3.93 قنطار من مادة الكيف المعالج، وحجز 238759 قرص مهلوس.

2107 قارورة دواء من المؤثرات العقلية مع توقيف 1515 متورط .

وفي مجال تنفيذ التعليمات النيابية تم إنجاز 52908 تعليمة، وفي مجال تنفيذ الأوامر القضائية تم تنفيذ 1892 أمر قضائي .

معالجة 173 قضية جنائية عن طريق تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات .

– أما في مجال الأمن العمومي سجلنا :

– قمنا بتأمين 19401 تظاهرة رياضية ، ثقافية ، إقتصادية وزيارة رسمية .

– كما سجلت مصالحنا على مستوى إقليم الإختصاص 1451 حادث مروري، خلف 1773 جريح و76 قتيل .

– إلى جانب تحرير 8273 جنحة مرورية و 1402مخالفة تنسيق و53530 غرامة جزافية بالنسبة للذكور و216 بالنسبة للإناث، مع وضع 874 مركبة بالحظيرة .

– و سحب 22515 رخصة سياقــة ذكور و 88 بالنسبة للإناث.

– و في إطار مراقبة المركبات عن طريق النظام الآلي المسمى القارئ الأوتوماتيكي للوحات ترقيم السيارات، قامت المصالح الولائية للامن العمومي بمراقبة 2269429 مركبة، أين أسفرت من إسترجاع 38 مركبة محل بحث .

أما بخصوص العمران و حماية البيئة سجلنا 2074 قضية تتعلق بمجال البناء والعمران و630 قضية بخصوص المخالفات المتعلقة بالبيئة.

وفي مجال محاربة الأسواق الفوضوية تم القيام بـ935 عملية .

كما قامت فرقة الترامواي التابعة لأمن ولاية بورقلة من تقديم 133يد المساعدة ونجدة، والقيام بـ: 2349 دراسة حالة .

وفي مجال شرطة الحدود، تم تسجيل 354591 دخول و 349989 خروج أجنبي، و 664087 خروج و 644135 دخول مواطن جزائري عبر المعابر الحدودية البرية والجوية التابعة لشرطة ناحية الجنوب الشرقي، أما بالنسبة لدخول وخروج المركبات تم تسجيل 253536 دخول و 264809 خروج مركبة .

في مجال الشرطة الجوارية، قامت خلال سنة 2019 بتنظيم 1611 حملة تحسيسية توعوية وزيارة أزيد من 150 مؤسسة تربوية لمختلف الأطوار وتقديم 40 يد مساعدة لفائدة الطلبة الباحثين، إلى جانب تنظيم 106 عملية أبواب المفتوحة لفائدة الجمهور مست مختلف مصالحنا فضلا عن تنظيم 56 دورة رياضية ودورة واحدة تكوين في مجال لغة الإشارة لفائدة قوات الشرطة، و291 تقديم يد مساعدة لوسائل الإعلام.

أما بخصوص الأرقام الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني، تم استقبال 24190 اتصال عبر الخط الأخضر15-48، مفاده طلب تقديم يد المساعدة، والتبليغ عن جريمة، أما بخصوص خط النجدة 17 تم استقبال 9837 اتصال، أما بخصوص الرقم 104 الخاص بالتبليغ عن حالات اختفاء الأطفال تم استقبال 1666مكالمة ، واستقبال 27773 اتصال عبر الموزع الهاتفي لأمن الولايات الستة.