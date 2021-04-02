الحصيلة المالية.. الفاف تسجل حصيلة سلبية بـ45 مليار سنة 2020

سجلت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم حصيلة مالية سلبية سنة 2020 مقدرة بـ 45 مليار و700 مليون سنتيم بسبب جائحة كورونا حسب الحصيلة النهائية التي قدمتها الفاف.

وتحصلت النهار على نسخة من الحصلة المالية التي قدمتها الفاف لأعضاء الجمعية العامة والتي سيتم مناقشتها هذا الإثنين خلال أشغال الجمعية العامة العادية.

وأكدت الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن خزينة الفاف تحتوي على 600 مليار و660 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مئة مليار و500 مليان في الحساب الجاري.

كما كشف المكتب الفيدرالي في الحصيلة المالية عن تقديم وديعة للبنك الجزائري الخارجي بـ 450 مليار يوم 29 ماي 201، بفوائد تصل إلى 4.5% oghg 36 qiv.

وكشفت الفاف أنها لم تتحصل على مساعدات وزارة الشباب والرياضة العام الماضي بالإضافة إلى أموال السبونورينغ من طرف متعامل الهاتف النقال موبيليس.