الحصيلة المُرعبة للغرقى.. هذا ما أمر به وزير الداخلية

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابتداءً من اليوم، بتعزيز النشاطات الجوارية التوعوية عبر كل الولايات، للوقاية من الغرق في الشواطئ غير المحروسة والمسطحات المائية.

وحسب بيان للوزارة، فإنه الشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية تحصد أرواح المواطنين خاصة من فئة الشباب، بالرغم من العمل الوقائي التوعوي المتواصل منذ انطلاق موسم الاصطياف.

لذلك، أمر الوزير، تعزيز النشاطات الجوارية التوعوية عبر كل الولايات، باسهام بناء لفعاليات المجتمع المدني. فضلا على تنظيم يوم تحسيسي مفتوح بمرافقة نوعية من مختلف وسائل الاعلام.

كما دعت وزارة الداخلية، الجميع، للمساهمة في نشر الوعي حولهم، ليكونوا سببا في إنقاذ الأرواح.

هذا وأعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة حوادث الغرق إلى 160 حالة وفاة، منذ الفاتح من شهر جوان 2023.