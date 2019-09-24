الحصيلة النهائية لحريق مستشفى الولادة في الوادي

أفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحصيلة النهائية، لحريق مستشفى الأم والطفل، في الوادي، بلغت وفاة 8 أطفال حديثي الولادة.

وأضاف بيان المصلحة، أن الحريق نشب على الساعة الثالثة و52 د، من صباح اليوم الثلاثاء، أين تم انقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.

بالإضافة إلى إنقاذ 37 إمرأة و28 عامل وعاملة، ووفاة 8 أطفال رضع، 3 بحروق، و5 مختنقين.

واشارت الحماية المدنية، أن تم منع انتشار الحريق للأماكن الأخرى، من المستشفى ووقوع ضحايا آخرين.

ومن جهته قال نسيم برناوي المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، أن أسباب الحريق تبقى مجهولة، إلى غاية انتهاء التحقيقات، فيما رجح السبب إلى شرارة كهربائية.