الحصيلة النهائية.. 4 قتلى و13 جريحا في حادث وهران

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحصيلة النهائية التي خلفها حادث انهيار سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط بلدية و دائرة وهران، أين توفي 4 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة.

وأشارت ذات المصالح، أن الضحايا المتوفون تتراوح ٱعمارهم بين 05 سنوات و 43 سنة. 02 منهم جنس أنثى نقلتا من طرف الخواص.

مع تسجيل إصابة 13 شخصا لهم جروح مختلفة ، تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 75 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 00سا 05د من أجل حادث انزلاق التربة. مما أدى إلى انهيار 05 سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط بلدية و دائرة وهران.

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