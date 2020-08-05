الحصيلة ترتفع.. 100 قتيل و4 آلاف جريح في انفجار بيروت والعشرات تحت الأنقاض

كشف رئيس الصليب الأحمر اللبناني، جورج الكتاني، اليوم الأربعاء، بأن 100 شخص توفوا جراء الإنفجار المهول الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.

وأوضح جورج الكتاني لتلفزيون “إل.بي.سي.آي”، بأن العشرات لا يزالون تحت الأنقاض، فيما يتم التنسيق مع وزارة الصحة حتى تستقبل المشارح الجثث، لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد.

وتوقع مسؤولون لبنانيون ارتفاع حصيلة القتلى في ظل بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض عبر مساحة كبيرة جدا من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية بأن حصيلة الجرحى ارتفعت هي الأخرى لتتجاوز 4000 جريح، جلّهم كانوا بالقرب من منطقة الانفجار التي امتدت إلى عشرات الكيلومترات.

وقد قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، إن شحنة من نترات الأمونيوم قدرها 2750 طن كانت موجودة في مستودع منذ 6 سنوات هي السبب في وقوع الانفجار الكارثي.