الحصيلة ترتفع.. 37 ألف قتيل إثر الزلزال المدمر بتركيا وسوريا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال إلى 31 ألفا و643 شخصا.

وأضافت هيئة الكوارث التركية 2000 حالة وفاة إلى حصيلة قتلى الزلزال في أقل من 24 ساعة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 37000.

وقالت الأمم المتحدة، أن عمليات الإنقاذ في سوريا اقتربت من نهايتها والأولوية حاليا لتوفير المساعدات.

مشيرة إلى أنه سيتم نقل المساعدات من مناطق النظام إلى المناطق المنكوبة بشمال غرب سوريا.