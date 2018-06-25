الحضري يُحقّق إنجازين تاريخيين في كأس العالم !!

دون حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وهذا بعد مشاركته ضد السعودية، اليوم الإثنين، ليصبح المخضرم أكبر لاعب عمراً يشارك في نهائيات البطولة العالمية بـ45 عاما وخمسة أشهر و13 يوما.

وحقق عصام الحضري إنجازا آخر في مونديال روسيا، كأكبر حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء، بعد تصديه لكرة السعودي فهد المولد.