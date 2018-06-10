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الحضور الجماهيري الكبير بملعب أديس ابابا يثير دهشة الجزائريين !!

الرياضة
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الحضور الجماهيري الكبير بملعب أديس ابابا يثير دهشة الجزائريين !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

شهد لقاء المنتخب الوطني النسوي، اليوم الأحد، أمام نظيره الإثيوبي حضورا جماهريا غفيراً بملعب أديس ابابا أثار دهشة الوفد الجزائري.

كون الملعب كان مكتظ عن آخره بالأنصار من أجل تشجيع فتيات إثيوبيا، في صورة تعدّ غريبة في الجزائر فيما يتعلق بالرياضة النسوية.

وأثارت صور الملعب موجة من تعليقات الجزائريين الذين تساءلوا عن ثقافة دعم الرياضة النسوية والتي باتت بعيدا جدا حتى مقارنة بالدول الإفريقية.

يذكر أن المنتخب النسوي الجزائري تأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2018 بعدما جدد فوزه امام المنتخب الإثيوبي ظهيرة اليوم.

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