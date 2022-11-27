الحضور الجماهيري.. مونديال قطر 2022 يتجاوز 6 نُسخ سابقة
بقلم حواز عبد النور
تواصل مُنافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر صُنع الحدث في العالم على كافة المستويات داخل وخارج الميدان.
حيث بلغ إجمالي الحضور الجماهيري خلال أول 24 مباراة من المونديال الحالي مليونا و216 ألفا و879 مُتفرج.
وبهذا الرقم تخطى المونديال العربي 6 نسخ كاملة سابقة من منافسة كأس العالم.
ويُذكر أن أكبر حضور جماهيري شهدته المُنافسة كان أمس السبت بملعب لوسيل في لقاء الأرجنتين أمام المكسيك بحضور قُرابة 90 ألف متفرج.
🟥 #اخر_خبر | إجمالي الحضور الجماهيري في 24 مباراة في #كأس_العالم_قطر2022 بلغ مليونا و216 ألفا و879 ليتخطى 6 نسخ سابقة من #كأس_العالم pic.twitter.com/HoHR85RiMa
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 27, 2022
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