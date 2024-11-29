الحظائر الوطنية الجزائرية تتألق على المريخ

تم إدراج حدائق طاسيلي ناجر وجرجرة والغوفي، المشهورة بمناظرها الطبيعية الخلابة وتنوعها البيولوجي الفريد، في الخريطة الجديدة لمنطقة جيزيرو المريخية.

وجاء إدراج هذه الحدائق في مبادرة اقترحها عالم الفيزياء المشهور نور الدين مليكيشي.

وقال نور الدين مليكيشي “إن حدائقنا الوطنية هي أكثر من مجرد مساحات طبيعية، فهي تجسّد ذاكرتنا الجماعية وتعكس بوضوح ثراء هويتنا الوطنية”.

واضاف البروفيسور” إن إدراجها في خرائط المريخ هو بمثابة تكريم لجزائرنا الأبدية، ويوحّد بشكل رمزيّ أرضنا مع أرض المريخ”.

ومن جانبه، أعرب سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة، صبري بوقادوم، عن إعجابه بهذا الإنجاز الاستثنائي.

وأضاف أن “هذا الاعتراف، بتسجيل حدائقنا الوطنية على الخريطة المريخية، هو مصدر فخر كبير للجزائر، فهو لا يرمز فقط إلى ثراء وتنوع مناظرنا الطبيعية، بل أيضا إلى تراثنا الثقافي، وهو تراث يجب الحفاظ عليه والاحتفاء به”.

كما أكد السفير أن هذه اللحظة التاريخية تذكرنا بالأهمية الحاسمة للحفاظ على مناظرنا الطبيعية وتنوعنا البيولوجي. وهو يدعو كل مواطن، في الجزائر وفي أي مكان آخر، إلى إعادة اكتشاف هذه الجواهر الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.