الحظيرة الوطنية للسيارات بلغت أكثر من 6 مليون مركبة نهاية سنة 2018

بلغت الحظيرة الوطنية للسيارات أزيد من 6 مليون مركبة نهاية سنة 2018.

كشف الديوان الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، على أن العدد الإجمالي لمركبات الحظيرة الوطنية بلغ 6 مليون و 418 ألف و 212 سيارة في نهاية عام 2018.

وأفادت إحصائيات الديوان أن الحظيرة الوطنية للسيارات إرتفعت بنسبة 4.15 في المائة.

وأشارت أن عدد التسجيل و إعادة التسجيل خلال سنة 2018 بلغ 1 مليون و 563 ألف بما في ذلك 255 ألف و 538 سيارة جديدة، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 45 في المائة مقارنة بسنة 2017.

وبخصوص توزيع السيارات على الولايات فقد إحتلت العاصمة المرتبة الأولى بـ مليون و 689 الف و 242 مركبة، تليها البليدة بـ 351 ألف و 275 مركبة.

كما أوضح الديوان أن مصانع تركيب السيارات في الجزائر أنتجت قرابة 180 ألف سيارة في عام 2018 مقارنة بـ 110 ألف تم إنتاجها سنة 2017، بالإضافة إلى إنتاج 4500 سيارة صناعية في 2018.

هذا و قد كشف الديوان الوطني للإحصاء عن الولايات التي جاءت في كل من المرتبة الثالثة و الرابعة و الخامسة على التوالي بعد العاصمة و البلدية كالتالي:

وهران 331.965 مركبة

قسنطينة 231.521 مركبة

تيزي وزو 213618 مركبة

بالإضافة إلى كشف الديوان أن أحد عشر ولاية فيها 100000 مركبة تعمل بالبنزين و الجزائر العاصمة وحدها لديها أكثر من مليون وحدة.

ثلاث ولايات فقط أكثر من 100000 وحدة تعمل بالديزل وهي الجزائر ووهران وتيزي وزو.

أما عن التصنيف حسب بلد المنشأ فقد كانت فرنسا المزود الأول ب 2616452 وحدة (40.77٪) تليها اليابان بـ 660412 وحدة (10.29٪) ، ألمانيا 534425 وحدة (8.33 ٪) والجزائر 287863 وحدة (4.49 ٪) وإيطاليا 251675 وحدة (3.92 ٪).