الحظ يعاكس عوار من جديد ويخرجه من قائمة الديكة

سيغيب نجم نادي ليون، حسام عوار عن التربص المقبل للمنتخب الفرنسي، رغم الدعوة التي تلقاها مؤخرا من ديدي ديشون.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن اسقاط اسم حسام عوار، من قائمة المنتخب الفرنسي، بعد تعرضه لاصابة خلال مباراة ناديه ليون أمام سان تيتيان.

وأكد ديدي ديشون، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية، خروج حسام عوار، من قائمة المنتخب الفرنسي، بسبب الإصابة، مضيفا أنه لن يتم تعويضه.

يذكرأن حسام عوار، تم استدعائه لتربص المنتخب الفرنسي، لتعويض نبيل فقير المصاب، قبل أن يتعرض هو الآخر لإصابة ستحرمه من التواجد رفقة الديكة.