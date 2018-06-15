الحفاظ على أمن البلاد والعباد في خطبة العيد بالجامع الكبير

ذكّر خطيب وإمام الجامع الكبير بالعاصمة بقيم ومعاني العيد، باعتباره يوم فرحة على تيسير الله لعباده بعد صيام رمضان.

وقال الإمام مخاطبا جموع المصلين، أن الله إدخر لعباده مكافأة عظيمة في انتظار قبول الصيام والقيام من الله عز وجل بشتى العبادات.

ودعا الجزائريين والمسلمين قاطبة الى المحافظة على الحسنات وعدم تضييعها كي لا يكون حالنا كحال المفلس الذي ضيع كل شيئ.

وذكر الإمام بأن ديننا الإسلامي يدعونا الى التعامل بالمحبة والسلام والوئام مع كل الخلائق.

مضيفا بأن المؤمن من سلم الناس من لسانه ويده وآمنهم عن أموالهم.

وأنفسهم وأوصى بتحقيق صلة الأرحام والتسامح والتآلف بين أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة أوضح الإمام أنه ينبغي على المؤمنين أن يطهروا أنفسهم يوم العيد

كما دعا للحفاظ على نعمة الأمن والأمان مذكرا بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واللحمة التي أحدثتها في النسيج الاجتماعي.