الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين.. هذا ما قاله وزير العمل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين. أنه تم إقرارالزيادات الاستثنائية شهر جانفي 2023. التي استفاد منها 2.985.184 متقاعد.

كما تم تحديد الحد الأدنى لمنح التقاعد بـ 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون (15.000دج). و100%من الأجر الوطني الأدنى المضمون (20.000دج) بالنسبة لمعاشات التقاعد.

كما تم تثمين المعاشات لفائدة 3.811.322 مستفيد شهر ماي 2023. بنسب تتراوح من 3 إلى5 %، بأثر مالي قدره 52 مليار دج.

وفي إطار الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل توسيع قاعدة الاشتراك وتكثيف عدد الناشطين. تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 2015. المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء. الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. بهدف مرافقة وتشجيع نشاط المقاول الذاتي. من خلال مبلغ اشتراك محفز قدره 24.000دج، يرافق المرحلة الأولى لانطلاق النشاط.

وفي إطار تحسين الخدمات الرقمية لنظام الضمان الاجتماعي، تم إطلاق النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء. التي يستفيد منها أزيد من30 مليون مستفيد ورفع قيمة التعويضات الممنوحة عبر نظام الدفع من قبل الغير. باستعمال بطاقة الشفاء بنسختيها، من 3.000 دج إلى 5.000 دج للوصفة.

وستسمح النسخة الجديدة بتطوير حلول وخدمات مبتكرة لم تكن متاحة في النسخة السابقة.