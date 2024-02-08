الحفظ العقاري.. وزير المالية يحث على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين

حث وزير المالية، لعزيز فايد، على ضرورة تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين على مستوى المحافظات العقارية. مؤكدا على أهمية ضمان حسن سير العمل وتحسين جودة استقبالهم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة قادته إلى مصالح المحافظة العقارية لبلديتي درارية وزرالدة (الجزائر العاصمة). والتي تهدف إلى تقييم فعالية العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفحص مدى تقدم برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية على أرض الواقع، يضيف ذات المصدر.

وخلال لقائه بالمسؤولين والموظفين، حث فايد على “تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات وطلبات المواطنين. مؤكدا على “أهمية ضمان حسن سير العمل وتحسين جودة استقبال المواطنين، والالتزام بأخلاقيات المهنة. وضرورة التكفل بفعالية بانشغالات المطروحة لضمان الراحة التامة للمتعاملين”، حسب البيان.

كما أوضح البيان أن الزيارة منحت للوزير “صورة واقعية حول مجريات وظروف سير العمل في هذه المصالح الحيوية”. كما تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. بهدف تحقيق تفاعل إيجابي بينهم وبين ادارة بما يعزز الثقة ونجاعة هذه الادارة، وفقا للمصدر ذاته.

وقد شكلت هذه الزيارة فرصة للوزير للاستماع بعناية لشكاوى وآراء المواطنين الذين عبروا عن تحسن بعض الخدمات في الآونة الأخيرة. من خلال تقديم خدمات عمومية متطورة ومستدامة. حيث تم فهرسة نسبة كبيرة من البطاقات العقارية بكلا البلديتين. مما سيسمح بتفعيل الخدمات المرتبطة بالرقمنة والدفع عن بعد، بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، تضيف وزارة المالية.