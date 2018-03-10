الحكام يحتجون على ظروف العمل واتهامات مسؤولي الأندية!

قاموا بتأخير لقاءات الجولة 22 أمس بدقيقتين عبر مختلف الملاعب
قام حكام النخبة، أمس، على هامش إدارتهم لمباريات الجولة 22 من رابطة موبيليس المحترفة الثانية ولقاء اتحاد الحراش وشبيبة القبائل من الرابطة الأولى، بوقفة احتجاجية لمدة دقيقتين داخل أرضية مختلف الملاعب، احتجاجا على التصريحات التي بات يطلقها مسؤولو الأندية خلال الجولات الأخيرة، التي تعرف صراع اللقب أو تفادي السقوط بين الأندية، في حق أصحاب البدلة السوداء والاتهامات الخطيرة التي أصبحت تلاحقهم وتنسب إليهم في العديد من القضايا، خصوصا بعد إدارتهم لبعض المباريات المصيرية والحاسمة التي تجعل حتى حياتهم معرضة إلى الخطر، سواء داخل الملاعب أو خارجها.
وأراد الحكام، أمس، إيصال رسالتهم إلى الجميع بدءا من مسؤولي كرة القدم الجزائرية والأندية إلى اللاعبين والأنصار وكل من ينتقذهم، في صورة توحي بمدى خطورة الأوضاع. هذا وكان حكام النخبة خلال اجتماعهم، الأسبوع الفارط، مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، ورئيس اللجنة المركزية للتحكيم، محمد غوتي، قد طلبوا الحماية من مسؤولي الفاف بسبب ما يلقونه في مختلف الملاعب، وهو ما دفع زطشي إلى الالتزام بتوفير ذلك، حيث قام بتنصيب لجنة أخلاقيات يترأسها زواوي تقوم باستدعاء كل من يتهم التحكيم ويقوم بالتأثير عليه بدءا من الجولة 22.
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