الحكمان غربال وآيت شعلي يصابان بفيروس كورونا

كشفت تحاليل فيروس كورونا، عن إصابة الحكمين الجزائريين مصطفى غربال وعبد الحق آيت شعلي، بالفيروس.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن غربال، وآيت شعلي، يخضعان حاليا للحجر الصحي بمصر، مع اتباعهما العلاج اللازم.

وأوضح ذات المصدر، أن الأمين العام للفاف، محمد ساعد، على اتصال دائم مع الحكام الجزائريين، كما عبر خير الدين زطشي، وأعضاء المكتب الفيدرالي عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لحكامنا.

يذكر أن الطاقم التحكيمي الجزائري، مصطفى غربال، عبد الحق آيت شعلي، ومقران غوراري، تنقلوا إلى مصر قصد إدارة مباراة رابطة أبطال إفريقيا.