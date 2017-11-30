الحكمان غربال وغوراري مرشحان للتواجد في “الشان”

الرياضة
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الحكمان غربال وغوراري مرشحان للتواجد في “الشان”
بقلم عبدالنور.حواز

تواجدا حكم الساحة الدولي الجزائري غربال، وزميله حكم التماس غوراري، في قائمة الحكام الموسعة التي أصدرها الكاف والخاصة بـ”شان” المغرب.

وضمت القائمة 44 حكما إفريقيا رئيسيا ومساعدا مرشحا للتواجد في المغرب شهر جانفي القادم، لإدارة مُباريات كأس إفريقيا للمحليين.

ودخل الحكمين الجزائريين رفقة الحكام المتواجدين في القائمة الموسعة، في تربص مغُلق بالقاهرة المصرية، يدوم 5 أيام إبتداء من الثلاثاء.

وسيتم إختيارالقائمة النهائية للحكام المعنيين بالتواجد في “الشان” على ضوء هذا التربص، الذي سيتم التركيز خلاله على العمل النظري والتطبيقي.

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