الحكمة الفرنسية ستيفاني تدخل تاريخ المونديال

عين الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، لإدارة مباراة ألمانيا كوستاريكا.

وذلك برسم الجولة الثالثة الخاصة بالمجموعة الرابعة لكأس العالم قطر 2022.

وجرى تعيين الحكمة الفرنسية ستيفاني، كحكمة رئيسية في اللقاء، بمساعدة الحكمين البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية سعيد مارتينيز.

وبهذا التعيين، ستكون الحكمة الفرنسية، أول إمرأة تدير لقاء في كأس العالم في التاريخ كحكم رئيسي.

للإشارة، تبلغ الحكمة ستيفاني فرابارت 38 سنة، سبق لها إدارة لقاء ريال مدريد ضد سيلتيك في رابطة الأبطال هذا الموسم.

بالإضافة لحضورها كحكم رابع في المباراة التي شهدت التعادل بين المكسيك وبولندا