الحكمة شناي تدخل قائمة “الفيفا” لسنة 2024 رفقة 24 حكما جزائريا

سجلت حكمة كرة القدم، الجزائرية وردة شناي، دخولها قائمة الحكام الدوليين لـ”الفيفا” لسنة 2024، إلى جانب 24 حكما جزائريا آخر.

وحسب (و.أ.ج)، نشر الموقع الرسمي للفيفا، قائمة الحكام الجوليين لسنة 2024، والتي ضمت أسماء 24 حكما جزائريا.

كما شهدت هذه القائمة، تواجد اسم الجزائرية، لكرة القدم داخل القاعات، وردة شناي، دخولها لاول قائمة “الفيفا”، فيما تواجدت بقية الأسماء الجزائرية من قبل.

وحسب ذات المصدر، يعتبر الحكم مصطفى غربال، ومساعديه مقران قوراري، ومحمد سراج، من أقدم الحكام الجزائريين في القائمة الحالية للفيفا، بتواجدهم منذ 2014.