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الرياضة

الحكمة غادة :”شرف لي إدارة لقاء الكأس وهدفي تحكيم مباراة في المونديال”

بقلم عزيز طالبي
الحكمة غادة :”شرف لي إدارة لقاء الكأس وهدفي تحكيم مباراة في المونديال”
الحكمة غادة
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أبدت الحكمة الرئيسية مهات غادة سعادتها الكبيرة لإدارتها مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية التي جرت بين مولودية الجزائر ووداد تلمسان.

وقالت الحكمة الرئيسية مهات غادة في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي و عرفت تأهل المولودية إلى الدور نصف النهائي “الشكر و الحمد لله، أشكر الجمهور و الاتحاد الجزائري على الثقة، و أتمنى آن أمثل الكرة الجزائرية في عدة محافل دولية”.

كما أضافت مهات غادة “بالتوفيق و أتمنى إدارة بعض المباريات و أهدافي إدارة مباريات كأس العالم رجال”.

وختمت أول حكمة تدير مباراة من العيار الثقيل “الشكر والحمد لله”.

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