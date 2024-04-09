الحكمة مهات عادة لإدارة مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أسماء حكام وحكام الفيديو الخاصة بمباريات الدور ربع النهائي.

وقال أن المباراة التي ستجري يوم الجمعة 12 افريل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة التي ستجمع بين شباب بلوزداد و ترجي مستغانم سيحكمها قاموح يوسف.

فيما سيحكم مباراة شباب قسنطينة ونجم بن عكنون غربال مصطفى التي ستجري بملعب ميلود هدفي بوهران يوم السبت 12 أفريل من نفس الشهر.

فيما سيعرف نفس الدور إدارة الحكمة مهات غادة مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان التي ستجري بملعب 5 جويلية الأولمبي يوم الأحد 14 أفريل.