الحكم أنس عزرين “اتخذت قرار اعتزال التحكيم لهذا السبب”

كشف الحكم الجزائري أنس عزرين أسباب قرار الاعتزال اليوم الثلاثاء بمناسبة نهاية مباراة شباب بلوزداد و مولودية العلمة.

وقال أنس عزرين في تصريح له لـ “النهار” عقب تكريمه “أشكر الجميع على تكريمي. فيفري بدأت مسيرتي التحكيمية 1998 ، و نهايتي فيفري 2023، عرفت أمر وهو أن الناس يحبون التحكيم”

كما أضاف عزرين “قراري اتخذته و أترك مكاني للشباب الحكام، أشكر الجميع الذين ساعدوني على غرار مجيبة و لاكارن و امالو و حيمودي والبقية”

وختم إبن حي بلوزداد “رأيت الأمورالحلوة في التحكيم أكثر من الأشياء السيئة، اشكر إدارتي شباب بلوزداد و مولودية العلمة، اطلب من الجميع أن السماح في حالة الخطأ معهم، كما أنا أؤكد من جهتي أني سمحت الجميع”.

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