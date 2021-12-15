الحكم البولندي يُثير غضب الجزائريين رغم بلوغ نهائي مونديال العرب

يبدو أن الحكم البولندي سيمون مارسينياك أراد بكل ما أوتي من قوة أن يحرم الخضر من المرور لنهائي مونديال العرب.

المواجهة التي تدخل لحساب الدور نصف النهائي شهدت اضافة الحكم ل9 دقائق كاملة كوقت اضافي.

ولم يكتفي الحكم بهذا فقط بل احتسب هدفا خياليا لقطر سجله مونتاري عدلت منه قطر النتيجة.

وبعد نهاية الدقائق ال9 أضاف الحكم عشرة دقائق آخرى لتنتهي المباراة في الدقيقة ال90+19.

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قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز المحقق أمسية اليوم الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

وسجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة، قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7

وتمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي.

ويضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت بملعب البيت.

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هنأ رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، المنتخب الوطني بعد فوزهم على منتخب قطر وتأهلهم للدور النهائي من كأس العرب.

ونشرت وزارة الدفاع منشور التهنئة عبر حسابها على “فايسبوك” حيث جاء فيه: “ألف مبروك لأبطال فريقنا الوطني للمحليين لكرة القدم… تأهلتم عن جدارة واستحقاق لنهائي كأس العرب، شرفتم وطننا وأدخلتم مرة أخرى البهجة، الفخر و الاعتزاز في نفوس شعبنا”.

طالع أيضا: هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني بعد تأهله إلى نهائي كأس العرب على حساب المنتخب القطري. وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه في التويتر جاء في مضمونها “مبروك للأبطال التأهل للنهائي”. طالع أيضا: هنأ الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عناصر المنتخب الوطني الجزائري عقب بلوغهم نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021. وكتب الوزير الأول تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها:”مبروك يا أبطال. قبلا ان يضيف الوزير:” أثبتم مرةً أخرى جدارتكم ببلوغ نهائي كأس العرب.. بإذن الله تجيبوها يا لولاد.” طالع أيضا: هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي المنتخب الوطني بفوزه على نظيره القطري وتأهله لتنشيط المباراة النهائية لكأس العرب، موجها رسالة خاصة لمحاربي الصحراء الذين شرفوا الجزائر في كل المراحل التي اجتازوها وحققوا فيها الانتصار بكل اقتدار وابداع كروي فني رائع ومشرف، وهو ما يؤكد مرة أخرى أحقية الدور الريادي للفريق الوطني على المستوى العربي والأفريقي. كما لم يفوت بوغالي هذه الفرصة ليزف كل عبارات التقدير والشكر للاعبين والطاقم الفني قائلا:

“مرة أخرى تدخلون على قلوبنا وعلى الشعب الجزائري برمته فرحة عارمة إثر أدائكم البطولي الذي حققتم به هذه الليلة الفوز أداء ونتيجة.

إن تأهلكم أيها الأبطال إلى المباراة النهائية جعلكم كل مرة محط تقدير كبير عند شعب عودتموه على الانتصارات فأصبح لا ينتظر منكم الا ذلك.

و أما الان وقد حققتم هذا الإنجاز الرائع والبطولي ووصلتم بفضل جهد واصرار كبيرين لتنشيط المرحلة النهائية، فلم يبق لكم سوى رفع الكأس والعودة بها إلى بلدكم الجزائر.

مرة أخرى شكرا لكم أيها المحاربون ونحو مزيد من التألق مع تمنياتي الخالصة لكم بالتوفيق والانتصار في المباراة النهائية.

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