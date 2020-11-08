الحكم الجزائري غربال مرشح لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

يتواجد الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمع بين الأهلي، والزمالك.

وكشفت تقارير صحفية، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفاضل بين أربعة أسماء، من كبار حكام القارة السمراء لإدارة هذا النهائي.

وكشفت ذات المصادر، أسماء الحكام المرشحين لإدارة هذا النهائي، ويتعلق الأمر بالجزائري مصطفى غربال، المغربي رضوان جيد، الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، والإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع نادي الأهلي، بالزمالك، من المقرر إجراؤه يوم 27 نوفمبر الجاري، بملعب “برج العرب” بالإسكندرية.