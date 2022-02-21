الحكم الجزائري “غربال” يصنع الحدث في داربي السعودية الكبير !

صنع الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، الحدث أمسية اليوم الأحد في داربي العاصمة السعودية الرياض الذي جمع النصر بالهلال.

اللقاء الذي جرى بملعب مرسول بارك، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أداره غربال واستعمل خلاله تقنية الفيديو في عديد المرات.

وكان الحكم الجزائري مصطفى غربال، حاضرا في أكثر من لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في الداربي، قبل أن يتدخل الفار ويحسمها.

غربال احتسب الهدف الأول للنصر الذي سجله تاليسكا بعد العودة لقرار تقنية الفار للتأكد من حالة الهدف، وبالفعل احتسب الهدف لعدم وجود تاليسكا في وضعية التسلل وتخطي كرته خط المرمى.

وجاءت اللقطة الثانية في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للهلال ولكنه عاد للتأكد منها عبر تقنية الفار، وبالفعل تأكد منها واحتسبها لصالح الهلال.

وفي لقطة ثالثة بالوقت بدل الضائع للمباراة، عاد الحكم لتقنية الفيديو بعد التحام الشمري مع موسى ماريغا داخل منطقة الجزاء، ولكنه أكد عدم وجود ركلة جزاء للهلال وطالب باستمرار اللعب.