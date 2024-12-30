الحكم الجزائري مصطفى غربال مرشح لإدارة مباراة نهائي “خليجي 26”

يتواجد الجكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، ضمن أبرز الحكام المرشحين لإدارة مباراة نهائي “خليجي 26”.

وكشف الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية على منصة “X”، اليوم الاثنين، عن تواجد الحكم غربال، ضمن أبرز المشرحين لإدارة هذا النهائي.

وسيتم التعرف على منشطي المباراة النهائية يوم غد الثلاثاء، بعد مباراتي الدور نصف النهائي. ستجمع الأولى بين منتخبي السعودية وعمان، فيما سينشط المبارا الثانية منتخبا البحرين والكويت.

ومن المقرر أن يجرى نهائي كأس “خليجي 26” يوم السبت الموافق لـ4 جانفي الداخل. على ملعب “جابر” الدولي، بالكويت.