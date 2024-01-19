الحكم الجنوب إفريقي توم أبونغيل لإدارة مواجهة الخضر أمام بوركينا فاسو

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم الجنوب الإفريقي توم أبونغيل، لإدارة مواجهة المنتخب الوطني أمام منافسه المنتخب البوركينابي.

في إطار الجولة الثانية، من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، التي ستُلعب غدا السبت، بملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية.

كما جرى تعيين الحكم سوروبورسات من ليزوتو كحكم مساعد أول، والحكم مونتينغرو كحكم مساعد ثان.

فيما تم تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيم كحكم رابع لهذه المواجهة.

وسيقود الحكم الأنغولي غيزلان غرفة الفار، مجددا بعد أن سبق وأن أدار المواجهة السابقة للخضر أمام أنغولا.