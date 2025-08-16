الحكم الفدرالي مروان قاسمي ضمن ضحايا “فاجعة” واد الحراش

ضمّت قائمة ضحايا سقوط حافلة نقل المسافرين، بواد الحراش بالعاصمة، أمس الجمعة، اسم الحكم الفدرالي مروان قاسمي.

وتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي. باسمه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفيدرالي، بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد.

وإلى كافة أسرة التحكيم في الجزائر، راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

يشار إلى أن فاجعة “واد الحراش” أسفرت وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بجروح مختلفة، منهم اثنان في حالة حرجة.