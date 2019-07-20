الحكم الكاميروني “أليوم نيانت” يُدخل العشرات من الجزائريين مستشفى البليدة

تسبب الحكم الكاميروني أليوم نيانت، الذي أدار لقاء النهائي لكأس افريقيا، التي أقيمت بمصر، بين الجزائر والسنغال، في إصابة العشرات من الجزائريين بانهيارات عصبية واغماءات ونوبات قلبية خاصة مرضى منهم.

حيث شهدت ولاية البليدة، نقل العشرات منهم إلى مختلف مستشفيات الولاية، وخاصة على مستوى ملعب مصطفى تشاكر، حيث تسبب الحكم بقرارته المنحازة للفريق المنافس.

كما أدى احتساب ضربة جزاء للفريق السنيغالي، إلى اغماءات قبل أن يتراجع عنها استعمال تقنية الفار.

وفي تصريح لـ “النهار” كشف عدد كبير من الأنصار الخضر أن شكوك حول التحكيم بدأت بعد قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” باستبدال حكم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وذلك بإسناد المباراة النهائية لكأس افريقيا للكاميروني أليوم نيانت، بدلاً من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز الذي أعلن عنه الكاف لإدارة النهائي خلال الأيام الماضية .