الحكم باتريس ميلازار لإدارة مباراة شباب بلوزداد وليوبار

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم موريسي لإدارة مباراة الإياب من الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال أفريقيا التي تجمع بين شباب بلوزداد وليوبار الكونغولي.

و من المنتظر أن تجرى المباراة يوم السبت القادم بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، بعدما كانت مبرمجة في وقت سابق بملعب نيلسون مانديلا.

وقالت “كاف” إن طاقم التحكيم سيقوده الحكم الرئيسي باتريس ميلازار من جزر موريس، و المساعد الأول رام باباجي والمساعد الثاني أسوات تيلوك والحكم الرابع جيان براندي بايلاش.

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