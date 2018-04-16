الحكم بالإعدام على الارهابي “ر . ب ” والمكنى” أبو ذر الطفيل” بجيجل

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل بتسليط عقوبة الاعدام في حق الارهابي الموقوف المدعو”ر .ب “المكنى” أبو ذر الطفيل”.

والذي إلتحق بالجماعات الارهابية المسلحة رفقة والده و شقيقه بالعمل الارهابي سنة 1996 بالمجموعة الارهابية الناشطة وقتها بجبل الوحش بقسنطبنة.

وهذا قبل أن يتنقل نحو جبال ولايتي جيجل وسكيكدة .

كما قام المدعو”ر .ب ” بالمشاركة بعدة عمليات ارهابية أبرزها عملية واد زقار التي استهدفت عناصر الشرطة.

ليواصل نشاطه الارهابي ضمن المجموعات الارهابية كسرية التوحيد و كتيبة الفتح التي تزوج فيها بالارهابية المكناة ” سلمى ”

ليتم توقيفه في ماي من سنة 2017 من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي قبل تقديمه أمام الجهات القضائية.

والتي أصدرت قرار يقضي بعقوبة الاعدام في حقه.