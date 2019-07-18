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الحكم بالإعدام على المتهمين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بالمغرب

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الحكم بالإعدام على المتهمين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بالمغرب
بقلم نادية بن طاهر

تم اليوم الخميس، الحكم على المتهمين الثلاثة، في قتل السائحتين الإسكندنافيتين، في شهر ديسمبر الماضي، بالمغرب.


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