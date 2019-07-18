الحكم بالإعدام على المتهمين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بالمغرب

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ستنطلق، مساء اليوم الخميس، طائرة عسكرية محملة بأنصار الخضر انطلاقا من مطار قمار بولاية الوادي.
العملية التي شكلت موجة غضب شعبية من قبل الراغبين في التنقل…
عبرت بطريقتي نيابة على كل شباب الجزائر في رفض منح المسئولين الإمتيازات للبابيش عوضهم
إلتقت "النهار" الفايسبوكور "لطفي كلاش" الذي ألهب مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر،…
أشرف صباح اليوم والي أم البواقي، مسعود حجاج، بمعية المدير العام للغابات، على تنصيب الرتل المتحرك الخاص بمكافحة حرائق الغابات.
وقد سخرت من أجل هذا الرتل…
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