الحكم بالسجن 8 أشهر لمخرج “أولاد حلال” في تونس بتهمة “المثلية الجنسية”

يعتبر المخرج التونسي نصر الدين السهيلي من الفنانين المثيرين للجدل، حيث حكم عليه القضاء التونسي بالسجن 8 أشهر في قضية جنسية.

مخرج فيلم مسلسل “أولاد الحلال” الذي سيعرض خلال شهر رمضان في إحدى القنوات الجزائرية، تعددت الفضائح التي “انتجها” هذا المخرج.

فبعد إشادته بالمثلية الجنسية، تم مؤخرا الحكم على هذا المخرج في تونس بالسجن عام نافذة.

وقد سبق للمخرج المثير للجدل سينمائيا أن سجن بسبب قضايا أخلاقية، ويعتبر أخر انتاج للمخرج التونسي ، فيلم “لقشة من الدنيا’ الذي عرض مؤخرا في أيام قرطاج السينمائية.

وهو أول أعمال المخرج التسجيلية، والذي يحكي قصة حب بين رجلين دخلا عالم المخدرات، حيث يعرض لقطات مخلة بالحياء.

وقد استهجن المجتمع التونسي هذا العمل ، الذي اعتبر خارج عن الأعراف و التقاليد في مجتمع مسلم وعربي.