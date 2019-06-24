الحكم بالمؤبد على المتسبب في قتل 4 أشخاص بشارع عبان رمضان في قسنطينة

أدانت محكمة الجنايات بقسنطينة، اليوم الإثنين، الشاب المتسبب في قتل 4 أشخاص بشارع عبان رمضان خلال شهر ديسمبر الماضي، وحكمت بالمؤبد.

حيث توبع المتهم بجناية أعمال العنف العمدية المرتكبة مع سبق الاصرار والتي أدت إلى الوفاة والتحطيم العمدي لملك الغير حكم.

المتهم الذي اخترق سلالم الكدية متعمدا، أدى إلى دهس 4 أشخاص من المارة بشارع عبان رمضان.

أما بخصوص الدعوة المدنية، فقد تم قبول ذوي الحقوق كأطراف مدنية وتعويضهم بمبلغ مليون دينار جزائري لكل واحد (الوالدين).

أما الأبناء وإخوة الضحايا فقد تم تعويضهم بـ 100 ألف دينار جزائري، و الضحية الذي أتلفت سيارته من نوع كليو 4 تم تعويضه بمبلغ 700 ألف دينار جزائري.