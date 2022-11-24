الحكم بتعويض قدره 2 مليار سنتيم يدفعه المتهمون لأهل الضحية جمال بن اسماعين

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الدعوى المدنية، بإلزام جميع المتهمين في قضية جمال بن سماعين ان يدفعوا بالتضامن مبلغ 2 مليار سنتيم لذي الحقوق عائلة الضحية المغدور.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بالزام المتهمين بتعويض مالي قدره 300 مليون سنتيم. لفائدة الضحيتين صاحب سيارة “كليو كموبيس” لتعرض الاخيرة للتخريب والكسر، ومرافقه وهما الشابين. الذين كانا بر فقة جمال بن اسماعين في طريقهما لمد يد العون لسكان منطقة تيزي وزو المتضررة من الحرائق.

الى ذلك ألزمت المحكمة في منطوق الحكم المتهمين جميعهم بأن يدفعوا تعويضا ماليا للوكيل القضائي للخزينة العمومية. يقدر اجمالا ب 5 ملايين دج ومبلغ آخر يقدر ب 10 ملايين دج.