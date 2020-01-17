الحكم بـ5 سنوات سجنا لموظف بتهمة الرشوة بمعسكر

أودعت محكمة معسكر، أمس الخميس، موظفا السجن لمدة 5 سنوات بتهمة الرشوة.

أصدرت محكمة معسكر، حكما يقضي بعقوبة السجن لمدة 05 سنوات، في حق رئيس القسم الفرعي للموارد المائية، لدائرة تيزي بولاية معسكر، المتابع في قضية الرشوة.

وذلك بعد ثبوت تهم سوء إستغلال الوظيفة، وطلب مزية غير مستحقة من ضحيته مقاول ،الذي قام بإيداع شكوى ضد المتهم أمام مصالح أمن دائرة تيزي.

وجاء في تفاصيل الشكوى، أن رئيس القسم الفرعي للموارد المائية للدائرة ،قد طلب منه مبلغ 200 ألف دينار، مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعيته حيال أحد المشاريع التنموية المحلية.

وتم العثور على المبلغ المطلوب في مكتبه، بدائرة تيزي، بعد أخذ جميع الإجراءات القانونية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.