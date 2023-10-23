الحكم بملياري سنتيم على متهمين كتعويض لوالد الضحية “نور الدين بن اسماعين”

نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين بحكم غيابي في حق المتهمة غير الموقوفة. المسماة ” ح.صفية ” يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدرة. بـ200 ألف دج عن تهمة تتعلق بجنحة التجمهر المسلح والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها ونشر خطاب الكراهية والتمييز.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقها.

والجدير بالذكر، أن المتهمة استنفذت العقوبة المسلطة في حقها وغادرت سجن القليعة بعد الحكم عليها بعامين حبسا نافذا. من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في المحاكمة السابقة عن نفس التهم.

كما فصلت ذات الهيئة القضائية في الدعوى المدنية وقضت بالزام بعض المتهمين محل المتابعة بدفع تعويض قدره 20 مليون دج. لفائدة الطرف المدني ذوي الحقوق والد الضحية ” نور الدين بن اسماعين “.

وفي نفس السياق، ألزمت محكمة الجنايات بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف دج للخزينة مع الزام متهمين آخرين بدفع 3 مليون دج. لصالح الضحيتين ” ف.الياس” وتعويض قدرته المحكمة بـ 100 الف دج. لصالح الطرف المدني ممثل اتصالات الجزائر لولاية تيزي وزو ممثلة بشخص مديرها ” ز.عبد الوهاب”.