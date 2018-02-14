الحكم بن براهم لإدارة قمة السياسي والعميد

أفرجت اليوم الأربعاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة الحكام اللذين سيُديرون مُباريات الجولة 20.

من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس، وأسندت هيئة أمالو مُهمة إدارة قمة الجولة بين المُتصدر شباب قسنطينة والمُضيف مولودية الجزائر.

للحكم الرئيسي بن براهم بمُساعدة غوراري، بوفاسة والحكم الرابع لدرع فيما سيُدير الحكم بوخالفة قمة المؤخرة.

بين دفاع تاجنانت وشبيبة القبائل ومنحت لجنة التحكيم الحكم بوكواسة إلياس مُهمة إدارة داربي الغرب بين مولودية وهران وإتحاد بلعباس.

وسيعود الحكم الجزائري الدولي عبيد شارف لإدارة مُباريات البطولة الوطنية بعد غياب طويل بسبب تربصات الفيفا الخاصة بالمونديال.

حيث سيدير لقاء وفاق سطيف وضيفه شباب بلوزداد الذي سيُلعب بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وأُسندت لجنة التحكيم مُهمة إدارة الداربي العاصمي بين إتحاد الحراش وإتحاد العاصمة للحكم الرئيسي أعراب.