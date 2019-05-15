الحكم بن براهم يعوض غربال في إدارة كلاسيكو الشبيبة والإتحاد

سيشرف الحكم بن براهم، على إدارة قمة الجولة الـ28 من المحترف الأول، هذا الخميس، والتي ستجمع شبيبة القبائل واتحاد العاصمة.

ويعوض الحكم لحلو بن براهم، زميله مصطفى غربال، في إدارة هذا الكلاسيكو، بمساعدة كل من آيت شعلي، زرهوني، وعلو كحكم رابع.

وجاء هذا القرار من اللجنة الفيدرالية للتحكيم، بعد ساعات قليلة من إعلان الحكم مصطفى غربال، كحكم رئيسي لهذه المباراة، دون توضيح سبب هذا التغيير.

يذكر أن شبيبة القبائل، تستضيف اتحاد العاصمة بتيزي وزو، على الساعة 22:30 ليلا، لحساب الجولة الـ28 من المحترف الأول.