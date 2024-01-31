أعلنت لجنة التحكيم التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعيين الحكم بواب لإدارة مواجهة مولودية البيض و شباب بلوزداد.

والتي تدخل في إطار تسوية رزنامة الجولة 12 من الرابطة المحترفة.

وجرى تعيين الحكم بلوط، كحكم مساعد أول في هذه المواجهة، والحكم بويمة كحكم مساعد ثان.

كما جرى تعيين الحكم سرير كحكم رابع لهذه المواجهة، التي ستلعب يوم الأحد المقبل، بملعب زكرياء مجدوب بداية من الساعة 15.30 مساء.