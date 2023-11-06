الحكم بودربال يمثل الصافرة الجزائرية في دورة اتحاد شمال إفريقيا

أختير طاقم تحكيم جزائري، بقيادة الحكم طيب يوسف بودربال، لإدارة مباريات الطبعة المقبلة لدور اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، لأقل من 20 عاما.

وسيدير الحمك طيب بودربال، مباريات هذه المنافسة، رفقة طاقم مساعد مكون من الحكمين المساعدين، عبد القادر سيافة، وأنور غزلي.

وسيشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في هذه الطبعة من دورة اتحاد شمال أفريقيا، إلى جانب تونس، مصر، المغرب، وليبيا.

يذكر أن هذه الطبعة من دورة اتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات أقل من 20 عاما، مقررة في الفترة ما بين 11 إلى 22 نوفمبر الجاري بتونس.