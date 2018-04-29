الحكم بوزرار يرفع شكوى بسبب كتابات تتهمه بالرشوة في غرف ملابس ملعب بولوغين

الرابطة و”الفاف” تدرسان فتح تحقيق حول القضية

قرر الحكم بوزرار الذي أدار لقاء مولودية الجزائر واتحاد بلعباس رفع شكوى للاتحادية الجزائرية لكرة القدم و”ديريكتوار” الرابطة المحترفة، بسبب كتابات مسيئة وجدها داخل غرف تغيير الملابس بملعب بولوغين، مساء الجمعة، تتهمه بالرشوة والتسبب في عقوبات لاعبي فريق اتحاد العاصمة،

خلال إدارته للقاء شباب قسنطينة و”سوسطارة”، في وقت سابق، مما أدى إلى معاقبة اللاعب كودري بسنتين إحداهما نافذة ومعاقبة لاعبين مهمين في إتحاد العاصمة، حيث كتب مجهولون عبارات مساندة لفريق “سوسطارة” ضد الحكم جاء فيها: “برافو.. تحيا الفساد شباب قسنطينة 2 اتحاد العاصمة 1، شكرا.. بن غيت 8 مباريات كودري سنتين … الاتحاد دائما واقف”، وأخرى كتب فيها: “مهمة تامة بن غيت بريء”.

ورغم أن “الفاف” لم تعلن حتى الآن عن أي إجراءات، غير أنه من المنتظر أن تفتح تحقيقا حول القضية رفقة “ديريكتوار” الرابطة، لكشف ملابسات القضية التي تعد سابقة بالملاعب الجزائرية.